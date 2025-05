Il nuovo sindaco di San Lorenzo precisa: “eletto con lista civica, ma resto un tesserato di Forza Italia”

StrettoWeb

“Sono stato eletto Sindaco del mio Comune ponendomi a capo di una lista civica che all’interno consta di varie anime politiche differenti, ma ci tengo a precisare che io ero, sono e resto un tesserato di Forza Italia. Come da diversi anni a questa parte. Anzi, colgo l’occasione per comunicare ufficialmente al mio partito la mia (ri)adesione a Forza Italia, ma stavolta in qualità di sindaco”. A dirlo è Sandro Polimeni, neo sindaco di San Lorenzo (Reggio Calabria), che con la sua elezione pone fine all’era del commissariamento nel comune della fascia jonica.

“Sono felice di ribadire i miei colori d’appartenenza all’indomani del risultato elettorale, così da non lasciare spazio ad altrui interpretazioni di alcun genere. Ho sempre sposato la linea portata avanti da Forza Italia e dalla sua Segreteria regionale e continuerò a farlo adesso da primo cittadino”.