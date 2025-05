“Notte Mariana” a Messina, oggi a palazzo Zanca la presentazione

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, oggi, mercoledì 28 maggio, alle ore 10, nella sala Ovale Caponnetto a palazzo Zanca, a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della III edizione della “Notte Mariana”, in programma il 2 giugno dalle 18 alle 24, in occasione della festa cittadina in onore della Madonna della Lettera.

All’incontro con i giornalisti interverranno il delegato arcivescovile per le confraternite Don Vincenzo Majuri, il presidente del Cid Fortunato Marino, il delegato delle attività culturali Marco Grassi e il coordinatore della Notte Mariana Alessandro D’Angelo. L’evento è promosso dal Centro Interconfraternale Diocesano di Messina con il patrocinio del Comune di Messina. Si tratta di un contenitore di attività religiose e culturali con il coinvolgimento del Comune di Messina, che sostiene l’iniziativa, e di altri enti tra cui l’Università degli Studi di Messina. Palazzo Zanca aprirà le porte della stanza del sindaco Federico Basile.