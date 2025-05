“Notte del Libro e delle Biblioteche”: oggi la presentazione a Messina

StrettoWeb

Il Comune di Messina, attraverso l’Assessorato alla Cultura, aderisce alla Notte del Libro e delle Biblioteche, iniziativa che coinvolge biblioteche e librerie con aperture straordinarie in orario serale e un ricco calendario di eventi dedicati alla promozione della lettura e alla valorizzazione della cultura del libro. I dettagli e il programma saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma oggi, martedì 13 maggio, alle ore 10, a palazzo Weigert, via Argentieri, isolato 319.

All’incontro, presente l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, prenderanno parte i referenti delle biblioteche, librerie e associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

