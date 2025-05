Noi per Santa Caterina, la commemorazione delle vittime del bombardamento del 1943

StrettoWeb

La comunità di Santa Caterina si è riunita ieri 6 maggio, per commemorare le vittime del bombardamento del maggio 1943, lo ha fatto, presso la Stele, donata dall’associazione e eretta in loro memoria lo scorso anno. L’evento, è stato caratterizzato da una grande partecipazione e commozione e ha visto la numerosa presenza di cittadini, rappresentanti delle associazioni locali e parenti delle vittime. La cerimonia, con la deposizione di un cuscino di fiori alla Stele, e breve cerimonia religiosa, officiata dal viceparroco del quartiere don Lory Candiloro, ha rappresentato un momento di commozione e di omaggio alle vittime innocenti di quel tragico evento, vittime, che questo quartiere non vuole dimenticare, in questo modo, la comunità di Santa Caterina ha ribadito il suo impegno a preservarne la memoria e a trasmettere la loro storia alle generazioni future.

Il presidente dell’associazione ha sottolineato “l’importanza del ricordo e della solidarietà, in funzione della costruzione di una comunità più forte e più unita, che sappia affrontare con determinazione le avversità dei tempi, avendo come bagaglio, valori immutabili quali la pace, la condivisione e la partecipazione attiva alla vita sociale“.

La Stele è diventata un simbolo importante di questa identità, aiutare alla speranza le generazioni future, per costruire un mondo più pacifico e solidale, dove la memoria delle vittime del passato possa servire da lezione e da stimolo per creare un futuro migliore. Grazie alla partecipazione di tutti, l’evento ha raggiunto il suo obiettivo: onorare la memoria delle vittime e di muovere la riflessione e la consapevolezza sulla storia. Attorno alla Stele, simbolo di memoria, la comunità si è riunita alla ricerca di una perduta identità sociale, cercando di riscoprire i valori e le tradizioni che uniscono le persone e danno senso alla loro storia comune.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.