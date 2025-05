Noi Moderati rafforza la sua presenza nella Piana di Gioia Tauro

StrettoWeb

Prosegue con rinnovato slancio l’azione di radicamento territoriale di Noi Moderati nella provincia di Reggio Calabria. Dopo le recenti nomine nella Locride, il partito guidato a livello nazionale dall’On. Maurizio Lupi annuncia ulteriori designazioni di figure di riferimento in importanti centri della Piana. Il Commissario provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria, On. Nino Foti, ha ufficializzato le seguenti nuove nomine di delegati cittadini: Francesco Celi è il nuovo Delegato per il Comune di San Ferdinando; Rosario Galluccio assume l’incarico di Delegato per il Comune di Cittanova; Giovanni Lollio è stato designato Delegato per il Comune di Gioia Tauro; Pino Callà ricoprirà il ruolo di Delegato per il Comune di Rosarno.

Queste ulteriori nomine testimoniano la crescente attenzione e l’impegno di Noi Moderati verso la Piana di Gioia Tauro, un’area strategica per lo sviluppo della provincia. I nuovi delegati avranno il compito di rappresentare il partito a livello locale, promuovere i valori moderati e riformisti, favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica e contribuire alla crescita di una forza politica seria e affidabile sul territorio.

La soddisfazione di Foti

Il Commissario provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria, On. Nino Foti, ha dichiarato: “dopo le positive nomine nella Locride, continuiamo a rafforzare la nostra presenza nella Piana con l’ingresso di figure di spicco come Francesco Celi, Rosario Galluccio, Giovanni Lollio e Pino Callà. La loro competenza, la loro conoscenza del territorio e la loro passione politica saranno fondamentali per far crescere Noi Moderati e per offrire una rappresentanza efficace alle istanze dei cittadini di San Ferdinando, Cittanova, Gioia Tauro e Rosarno. Crediamo in una politica di ascolto e di concretezza, capace di rispondere alle reali esigenze delle comunità locali. Queste nomine sono un ulteriore segnale del nostro impegno a costruire un movimento politico radicato e vicino alle persone. Noi Moderati esprime grande soddisfazione per queste nuove nomine e formula i migliori auguri di buon lavoro ai neo-delegati, certo del loro contributo significativo alla crescita del partito e al servizio dei cittadini della Piana”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.