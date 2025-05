No alle mafie, a Reggio Calabria il corteo organizzato da Agesci: “la giustizia ha bisogno di voci, non di silenzi” | FOTO e INTERVISTA

StrettoWeb

Il Gruppo Scout Reggio Calabria 7 – Clan Déjà-Vù dell’AGESCI, in collaborazione con le zone Fata Morgana e Terra del bergamotto AGESCI Calabria, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e l’associazione universitaria New Deal dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha promosso un corteo contro la ’ndrangheta per ricordare le vittime innocenti delle mafie e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della memoria e dell’impegno civile.

L’evento è partito da Piazza De Nava ed ha attraversato alcuni luoghi simbolici della città come Piazza Italia, Piazza Camagna, Piazza Duomo dove si è concluso. Valeria Meduri, Scout Reggio Calabria, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “la giustizia ha bisogno di voci, non di silenzi. Con questo evento vogliamo ridare memoria, e dare un volto a chi non può più parlare“, puntualizza.