Nicotera, il 10 maggio è Il Sabato del Vignaiolo | INFO

StrettoWeb

Sabato 10 maggio 2025, in tutta Italia, torna il Sabato del Vignaiolo, l’evento diffuso promosso dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) per raccontare al pubblico e agli appassionati la ricchezza e la diversità delle realtà territoriali dei suoi soci. Una giornata in cui i vignaioli aprono le porte, si raccontano, si confrontano e condividono la propria visione di viticoltura: artigianale, sostenibile, profondamente legata alla terra.

In Calabria, l’appuntamento sarà ospitato da Casa Comerci, dove la Delegazione FIVI regionale ha scelto di celebrare il valore dell’indipendenza, dell’identità e della comunità tra le colline di Nicotera, accogliendo chi desidera conoscere non solo i vini, ma incontrare i volti e le mani che li rendono possibili: vignaioli che portano avanti ogni giorno un’idea di indipendenza, qualità e verità.

“Ogni vino racconta non solo un territorio, ma la scelta coraggiosa di chi decide di restare fedele alla propria terra. Il Sabato del Vignaiolo non è soltanto una festa” afferma Raffaella, Delegata FIVI Calabria, “ma rappresenta il momento in cui i vignaioli indipendenti si ritrovano per condividere il senso più autentico del loro lavoro, fatto di dedizione quotidiana, rispetto per la natura e legame profondo con le radici”.

Dalle 11:00 alle 17:00 di sabato 10 maggio 2025, oltre 20 vignaioli indipendenti calabresi incontreranno il pubblico a Casa Comerci, tra le colline di Nicotera (VV), per raccontare la loro storia e far degustare i frutti del loro lavoro: vini che nascono da mani consapevoli, da scelte coraggiose e da un legame profondo con il territorio.

Durante la giornata sarà possibile:

Degustare liberamente tutti i vini presenti

Dialogare con i produttori

Acquistare direttamente le bottiglie

Condividere storie, visioni e sorrisi

Ad arricchire l’esperienza: Un’area food curata da Fabrica – Enoteca Ristorante, con i piatti “homemade” di mamma Silvy. Musica dal vivo per accompagnare l’atmosfera conviviale.

I produttori

Aspromonte Vini Azienda Altomonte Azienda Agricola Nesci Azienda Vinicola Ceratti Barone Macrì Bernardo Romano Brigante Vigneti e Cantina Cantina Masicei Cantine Benvenuto Cantine Elisium Cantine Iusi Cantine Lucà Casa Comerci Dell’Aquila Vini Fezzigna Vignaioli L’Arciglione di Cataldo Calabretta Rocca Brettia Tenuta del Travale Tenute Pacelli Tenute Paese Tenuta Regina Sant’Angelo Vigneti Vumbaca

Biglietti

€ 20 in prevendita | € 25 il giorno dell’evento

Il biglietto comprende:

Calice e taschino FIVI

Degustazione liber

Sacchetto merenda

Musica dal vivo

Info e prenotazioni

Lilly: +39 376 24 07 030

Rosa: +39 329 71 39 942

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.