Nicola Gratteri incontra gli studenti a Reggio Calabria: al Cilea si parla di Costituzione e legalità

Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 8:30, presso il prestigioso Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, si terrà un incontro di particolare rilevanza educativa e civile con il Dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli. L’evento è inserito nel contesto del progetto “Parola alle parole”, rivolto agli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell’I.C “Vitrioli Principe di Piemonte – Galilei Pascoli” di Reggio Calabria.

Nel corso dell’incontro, il Dott. Gratteri dialogherà con gli alunni sul libro “La Costituzione attraverso le donne e gli uomini che l’hanno fatta”, scritto a quattro mani con il Dott. Antonio Nicaso. Il testo propone un viaggio nella storia della Costituzione italiana, offrendo ai giovani lettori uno sguardo attento ai protagonisti e ai valori fondativi della nostra democrazia.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Morabito, si distingue per l’alto valore formativo e civile, con l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione critica e consapevole sui principi della legalità, della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva.

L’incontro con il Dott. Gratteri rappresenta un momento di grande rilievo nel percorso educativo delle nuove generazioni, chiamate a riconoscere l’importanza della Costituzione come strumento di garanzia dei diritti, ma anche come bussola per un comportamento eticamente orientato e responsabile.

