‘Ndrangheta, la “fatwa” contro Andrea Beretta: “un morto che cammina, gliela faranno pagare fino alla settima generazione”

“Beretta è morto pure sotto protezione. Quella non è una famiglia normale che, come ti posso dire magari come i Piromalli, come i Mancuso che magari dici aspetto 10 anni 20 anni e reagisco, assoldano un killer e agisco in modo come hanno fatto quelli di Rizziconi con Bruzzese. I Bellocco no questi: ne fanno una strage sul vero senso della parola questo a livello di sangue non guardano in faccia a nessuno. Sono pericolosissimi a livello di pericolosità e di armi e di gruppi di fuoco ai massimi livelli. Io ti posso assicurare una cosa Beretta è stato preso per il collo: ‘se tu non collabori ti fanno la famiglia a pezzettini’ eh ma gliela mandavano veramente a pezzettini e io qua ci metto la mano sul fuoco cioè al 100 %. E ti dico anche un’altra cosa : che riguardo a Beretta se uscirà 10 giorni fuori verrà ammazzato pure quello se lo beccano. Non gli frega neanche di scorte niente Beretta . e’ un morto che cammina per me questo te lo dico con le mani al cuore 100 % , guarda al 1000 per 1000. ‘Micu u Nanu’, ‘Ciccio u Nanu’ tanti fratelli i Bellocco sono una marea, sono imparentati con i Cacciola con le altre famiglie con gli Olivieri e forse anche con gli Ascone. A Beretta e i ai suoi familiari gliela faranno pagare fino alla settima generazione, glielo faranno pagare 100 %. Adesso faranno un po’ di ‘patata’ perché comunque è diventato un caso troppo mediatico c’è stata la forte risposta della magistratura quindi come a mala appena si calmano le acque e scovano Beretta da qualche parte o il familiare pure lontano loro subito si vendicano e i giorni prediletti saranno: Pasqua, Ferragosto, Natale o il giorno dell’omicidio o il giorno prima dell’omicidio il giorno dopo dell’omicidio di Antonio quelle date sono le date simboliche. E’ tutto già scritto”. L’audio è disponibile sia sui profili social del programma Report in un servizio a firma Daniele Autieri, e nella sua versione integrale sulla piattaforma ‘KlausCondicio’ di Klaus Davi.