La nave scuola Amerigo Vespucci attracca nei porti della Calabria: “orgoglio e simbolo di eccellenza italiana”

“Per il Consiglio regionale della Calabria è motivo di orgoglio celebrare la storia gloriosa della nave scuola Amerigo Vespucci”. Lo dichiara il Consigliere regionale della Calabria, Domenico Giannetta (FI). “È motivo di orgoglio – continua – che la nave più bella e prestigiosa del mondo, simbolo della cultura italiana, attracchi nei porti della Calabria e venga ammirata dai calabresi, che hanno già fatto una corsa contro il tempo per prenotare le visite a bordo, sold out in pochissimo. Segno del profondo legame, senso di ammirazione, che lega la Calabria al prestigioso veliero”.

“La nave non è solo un gioiello della marineria italiana, ma anche patrimonio della nostra cultura e simbolo di appartenenza. Da ben 94 anni – continua – è il “fiore all’occhiello” del Made in Italy, icona dell’eccellenza artigianale che continua a incantare tutti. Grandi e bambini. Un simbolo che veicola messaggi importanti. Di coraggio. Com’è insito nel suo motto: “Non chi comincia, ma quel che persevera”. Che indica la strada che anche le istituzioni devono perseguire per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.

“La Lega Navale Italiana sezione di Reggio Calabria – continua Giannetta – ha inteso promuovere una giornata intensa, per vedere e ascoltare, dalla voce dei protagonisti, storie di navigazione, addestramenti, rituali, vissuti a bordo di questa scuola di mare e di vita. Ho accolto con grande piacere l’invito a ospitare questa manifestazione nella Sala Monteleone del Consiglio regionale, anche per sottolineare la sinergia istituzionale nelle politiche di promozione della cultura del mare. Che vedono la Regione Calabria in prima linea”.

“Le politiche attive portate avanti dal Presidente Occhiuto – dichiara Giannetta – in termini di tutela, protezione e valorizzazione dell’ambiente e della legalità non sono solo finalizzate a rimediare anni di errori e orrori a discapito della bellezza del nostro mare, ma a produrre una nuova cultura della risorsa mare a 360 gradi, nel rispetto dell’ambiente, della coscienza marinara, della formazione, della legalità, dello sport, dei servizi e delle attività nautiche”.

“Lo stesso dicasi per le politiche di valorizzazione del sistema portuale, centrali nelle strategie di sviluppo della Calabria come regione al centro del Mediterraneo. Una regione che accoglie. E che sta decisamente scrivendo un nuovo capitolo nella propria storia”.

“Siamo dunque felici ed emozionati di accogliere il veliero più bello del mondo al porto di Reggio Calabria – conclude Giannetta – che per due giorni sarà anche cuore pulsante di numerose iniziative di grande pregio. Ad iniziare da lunedì con “Un Mare di Salute” un ricco programma promosso dal Garante della Salute della Regione Calabria, che prevede qualificati momenti di informazione e riflessione sui temi della salute e visite e screening gratuiti per i visitatori della nave scuola”.

