Nasce “Ogni Giorno Caulonia”, ha aderito il consigliere comunale Mara Campisi

Nasce “Ogni Giorno Caulonia”. Maria Campisi, consigliere comunale, prima eletta, aderisce al movimento politico che fa capo al Consigliere regionale Domenico Giannetta. Una scelta maturata nel corso dell’esperienza amministrativa, che conduce con competenza, professionalità e generosità. Propositiva e intraprendente, attenta conoscitrice del territorio, di cui apprezza e valorizza particolarmente le peculiarità naturali, culturali, artistiche e architettoniche, Maria Campisi, ha un rapporto molto profondo con la sua Caulonia. Lo testimonia il numero considerevole di cittadini che l’ha scelta come propria rappresentante in Consiglio comunale e che continua a sostenerla con sempre maggiore attenzione e stima.

Un percorso sempre accompagnato dal Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta che dichiara: “Maria è una persona che porta in politica una passione unica nel suo genere. Ha sempre un’idea nuova, una proposta per far emergere le bellezze e le qualità del luogo e delle persone che la circondano. Non teme le battaglie. Si è spesa senza riserve per la Statale 106, portando avanti le sue idee in tavoli di discussione che sono nati con e insieme a lei. Studia, approfondisce, aggrega. È una risorsa per il Comune, per il Coordinamento di Forza Italia, dove riveste il ruolo di Responsabile Dipartimento Borghi e Paesaggio Rurale. E sono certo che insieme, con Ogni Giorno Caulonia, faremo grandi cose”.