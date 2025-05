Napoli, finiti i botti della festa? Macché! E’ pronto il super colpo Scudetto: De Bruyne a un passo, De Laurentiis conferma

StrettoWeb

Quanti botti, tanti. Già prima della partita contro il Cagliari, poi durante, poi dopo, per la festa, continua. Ma il botto più importante Napoli lo vuole riservare con calma, assaporandolo, pregustandolo, aspettandolo. L’euforia per il quarto Scudetto, il secondo negli ultimi due anni, non si è ancora smaltita e ovviamente non si smaltirà a breve. La festa prosegue, domani ci sarà la sfilata con il pullman scoperto in città, ma intanto il club è già proiettato al futuro, alla prossima stagione, a nuovi e sempre più importanti traguardi. De Laurentiis e Conte hanno parlato di futuro, che resta da definire, così come gli obiettivi e le buone nuove dal mercato.

E a proposito di mercato, ecco il botto più importante: Kevin De Bruyne! Colpo per il Napoli, colpo assoluto per la Serie A. Uno dei fantasisti ed assist-man più forti al mondo, dopo aver vinto praticamente tutto con il Manchester City, starebbe seriamente pensando di trasferirsi alle falde del Vesuvio. Anzi, nelle ultime ore c’è chi si è sbilanciato addirittura su una chiusura dell’affare ormai prossima, praticamente definita. Anche De Laurentiis stesso ha confermato: “De Bruyne? La nostra intenzione è prenderlo, ma bisogna essere in due”. Non ci si nasconde più, dunque. Dunque, pure il presidente conferma la volontà del club. Resta soltanto da convincere il 34enne, che porterebbe la squadra azzurra a compiere un salto di qualità non indifferente dopo la vittoria dello Scudetto. Anche perché De Laurentiis ha parlato chiaramente di Champions League…