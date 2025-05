Napoli di misura, Inter di rigore: botta e risposta nella corsa Scudetto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il sabato sera della 35ª Giornata di Serie A si apre all’insegna della lotta Scudetto. Un botta e risposta serrato quello andato in scena, a partire dalle ore 18:00, fra Napoli e Inter, tutte e due vincenti, tutte e due di misura. I partenopei soffrono a Lecce ma ottengono 3 punti preziosi grazie a una punizione di Raspadori. L’Inter si permette il lusso di far riposare tutti i big contro il Verona, sblocca la gara con Asllani su rigore e poi gestisce il vantaggio mantenendo il -3 dalla vetta.

Lecce-Napoli 0-1: il racconto del match

Il Napoli scende in campo alle 18:00, in casa del Lecce, in un “via del Mare” che ricorda con commozione la morte del fisioterapista Fiorita. Commozione e rabbia contro la Lega, per il mancato di rinvio della gara contro l’Atalanta, che si tramuta in lancio di petardi nelle fasi iniziali. Breve stop per la gara. Poco prima Lukaku aveva già sbloccato il match se non fosse per l’annullamento del Var per fuorigioco. Il vantaggio del Napoli arriva al 24′ con la punizione di Raspadori.

Il Lecce prova a reagire con Gaspar che però di testa non centra la porta. Oliveira sì, per lo 0-2 azzurro, ancora annullato per carica di McTominay su Falcone. Helgason sfiora il pari su punizione. Nel finale il fortino del Napoli regge, il Lecce si spegne piano piano e per Conte sono altri 3 punti pesanti per il momentaneo +6 in vetta.

Inter-Verona: il racconto del match

Alle 20:45 tocca all’Inter rispondere. Un tocco di mano in area di Valentini mette la partita dell’Inter sui binari giusti: il Var assegna il rigore, Asllani non sbaglia dagli 11 metri. Sarr prova a reagire per gli scaligero, Arnautovic di fa pericoloso due volte per i nerazzurri. Nella ripresa l’Inter gestisce le energie, il possesso e il vantaggio, il Verona prova a rendersi pericoloso con Suslov (a lato) e Tchatchoua (murato da Dimarco) ma non trova la via del gol. Finisce 1-0: l’Inter torna a -3 dalla vetta.

Risultati 35ª Giornata Serie A

Venerdì 2 maggio

Ore 20:45

Torino-Venezia 1-1

Sabato 3 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Udinese 1-2

Parma-Como 0-1

Ore 18:00

Lecce-Napoli 0-1

Ore 20:45

Inter-Verona

Domenica 4 maggio

Ore 12:30

Empoli-Lazio

Ore 15:00

Monza-Atalanta

Ore 18:00

Roma-Fiorentina

Ore 20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 5 maggio

Ore 20:45

Genoa-Milan

Classifica Serie A

Napoli 77* Inter 74* Atalanta 65 Juventus 62 Bologna 61 Roma 60 Lazio 60 Fiorentina 59 Milan 54 Como 45 Torino 44* Udinese 44* Genoa 39 Cagliari 33* Verona 32* Parma 32* Lecce 27* Venezia 26* Empoli 25 Monza 15

Programma 36ª Giornata di Serie A

Venerdì 9 maggio

Ore 20:45

Milan-Bologna

Sabato 10 maggio

Ore 15:00

Como-Cagliari

Ore 18:00

Lazio-Juventus

Ore 20:45

Empoli-Parma

Domenica 11 maggio

Ore 12:30

Udinese-Monza

Ore 15:00

Verona-Lecce

Ore 18:00

Torino-Inter

Ore 20:45

Napoli-Genoa

Lunedì 12 maggio

Ore 18:30

Venezia-Fiorentina

Ore 20:45

Atalanta-Roma

