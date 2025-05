Napoli, una festa Scudetto pazzesca: pullman scoperto e Lungomare invaso. Così De Laurentiis annuncia De Bruyne

StrettoWeb

Una festa che non si ferma, come prevedibile. Cominciata da venerdì mattina, ben prima della partita, è poi proseguita dopo il successo sul Cagliari, per tutto il weekend e anche oggi. Questo pomeriggio, infatti, il pullman scoperto del Napoli è in corteo per il centro e il Lungomare, letteralmente preso d’assalto e invaso da migliaia e migliaia di tifosi azzurri. Un colpo d’occhio pazzesco, mai visto. Immagini dall’alto incredibili che mostrano un’enorme e infinita “macchia” azzurra a saltare e cantare felice ed entusiasta, tra sciarpe, bandiere, fumogeni.

Nel corso della festa Scudetto, dichiarazioni dei protagonisti, legate soprattutto al futuro di Conte e al calciomercato. Non è un mistero che l’allenatore – secondo gli esperti – sia prossimo alla separazione, per tornare alla Juventus. E se De Laurentiis dribbla più o meno l’argomento (“gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi”), dove non si nasconde è su De Bryune, il colpaccio pronto ad essere ufficializzato. Il presidente, interpellato sul tema, ha affermato: “questa mattina ci siamo sentiti in videoconferenza. Kevin era con la moglie ed i figli. Ho saputo che ha comprato una bellissima villa. Prima di ufficializzarlo aspettiamo che vengano apposte le firme sui contratti”, ha aggiunto. Manca poco e il belga sarà dunque annunciato come primo colpaccio post secondo Scudetto. E intanto Napoli continua a far festa.