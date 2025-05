Napoleone, cosa la storia ha trascurato su di lui? Le origini corse e il legame con il mondo cattolico: incontro a Reggio Calabria

StrettoWeb

Si è svolta nella giornata di lunedì 5 maggio la ventiduesima edizione del “5 maggio”, giornata di studi sul periodo napoleonico, da sempre organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro Studi “Gioacchino e Napoleone”. Il nuovo incontro, predisposto dalle due co-associazioni reggine, ha registrato la presenza della ricercatrice toscana Elena Pierotti. È interessante notare che la storia di Napoleone Bonaparte è intrecciata con le sue origini corsa e i legami con il mondo cattolico, un aspetto spesso trascurato dalla storiografia.

Pillole storiche nell’intervento di Elena Pierotti. “Napoleone Bonaparte non fu certamente un Santo. Ma era cresciuto in una famiglia Corsa che con il mondo cattolico aveva legami profondi. Questo la storiografia non lo racconta. Il grande Napoleone Bonaparte ancora adolescente fece un lungo viaggio in quel di San Miniato, in provincia di Pisa. San Miniato per la verità è stata a lungo diocesi di Lucca pur appartenendo geograficamente a Pisa. Qui albergavano ancora all’epoca gli ultimi eredi toscani della famiglia Bonaparte. Un ramo della famiglia paterna di Napoleone, ghibellina (San Miniato al Tedesco fu sempre vicina all’Imperatore nel Medioevo) dovette fuggire da San Miniato (era già fuggita in precedenza da Firenze) e trovare riparo prima a Sarzana e poi in Corsica”.

“Napoleone non si limitò a recarsi a San Miniato solo in quell’occasione. Diversi anni dopo, durante la prima Campagna d’Italia, qui ritornò, sempre a casa dello zio, e questa volta si apprestò a infervorare gli animi rivoluzionari della cittadina ma soprattutto a organizzare in quel convegno improvvisato (forse non troppo) in casa dello zio le mosse più opportune per convertire gli animi alle sue azioni rivoluzionarie. Lo zio di Napoleone era un canonico con un ruolo determinante in San Miniato, città che vedeva al suo interno un nutrito gruppo di religiosi agostiniani. Era lo stesso un canonico agostiniano? Non saprei rispondere con certezza, ciò che posso dire è che di fatto il teologo Filippo Buonaparte aveva un ruolo guida nel clero locale”.

“In tali vicende risultano anche Padre Gioacchino Prosperi ed il cugino di Napoleone, Luigi, futuro Napoleone III. Una lettera rintracciata dalla relatrice Elena Pierotti, definisce assolutamente questo forte legame. Pasquale Paoli, in quegli stessi anni in cui Napoleone raggiunse lo zio, scriveva a Lucca a padre Ghelsucci dei chierici Regolari lucchesi, dimostrando nella confidenziale lettera di mettere a parte i frati (ex scolopi peraltro) delle vicende rivoluzionarie Corse del momento. Vicende che come appare nella lettera padre Ghelsucci ben conosceva e condivideva. Il padre di Napoleone, Carlo Buonaparte, pochi anni prima era stato il segretario personale di Pasquale Paoli. Proprio con i frati lucchesi Napoleone dovette avere affinità. Uno storico lucchese, Salvatore Bongi, in una sua pubblicazione sulla città di Lucca, descrive i fatti napoleonici ai tempi del Principato di Elisa Bonaparte sulla città, in maniera confusa. Sostiene che tra Elisa e Napoleone ci fosse stato un carteggio poi andato perduto in cui l’Imperatore incoraggia la sorella a sciogliere l’Ordine dei Chierici medesimi, e che questa si fosse negata addirittura fino al 1810”.

“Inimicandosi il fratello. Si tratta di una palese boutade perché Napoleone non si faceva condizionare dalla sorella, con cui peraltro era in buoni rapporti. Napoleone non era un senza Dio. Aveva mire espansionistiche Universali, voleva incarnare l’Impero tout court, voleva mettere alla corda il Papato come Istituzione politica. Aveva comunque tradizione, anche familiare, dentro alcune frange cattoliche, che come lui non amavano esageratamente una visione troppo politicizzata del Papato. Un dittatore Napoleone, un uomo appartenente all’esercito, un armigero, per dirla in termini medievali. Ma anche un uomo che proveniva da un lontano passato fatto di grandi sogni non solo di gloria, ma anche di allargamento degli Orizzonti europei, per una possibile Universalità politica non necessariamente di stampo religioso. La stessa Sua istituzione del Codice napoleonico lo attesta. Un straordinario tuffo, questo, in qualcosa di arcaico ma per certi versi mistico, di derivazione medievale”.



