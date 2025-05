Al Museo Reggio Calabria la Nuit Europeenne de Musees: gli eventi previsti

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria partecipa alla 21ª edizione della Nuit Européenne des Musées, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dal Consiglio d’Europa, dall’UNESCO e dall’ICOM. Sabato 17 maggio 2025 il Museo propone una giornata di eventi che uniscono il fascino della storia, il valore della ricerca giovanile e il piacere dei sensi. Si comincia dal mattino alle ore 10:30 nella sala conferenze del Museo, con la presentazione del lavoro svolto dal gruppo degli Archeofili del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria, alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Borrello, e della responsabile del corso Prof.ssa Cinzia Generoso.

Gli studenti illustreranno il loro percorso di ricerca e divulgazione, proiettando materiali realizzati da loro, tra cui una locandina tematica e un video originale intitolato “Beauty and war” che mette in scena un suggestivo dialogo tra Afrodite ed Ares, frutto di uno studio sul mito e la cultura classica.

Il programma prevede inoltre una visita guidata a cura di alcuni studenti del gruppo Archeofili, i quali accompagneranno il pubblico tra le sale del Museo, illustrando i materiali archeologici scelti e che si riferiscono al filmato “Beauty and war” ed esposti nelle sale del Museo.

La sera, a partire dalle ore 20:00 e con ultimo ingresso alle 22:30, sarà possibile visitare il MArRC al costo simbolico di 1€, salvo le gratuità previste per legge. Mentre sulla terrazza panoramica del Museo, si svolgerà l’evento solidale “Vini e vinili”, già sold out, promosso in collaborazione con l’associazione Ashiafatima. Una raffinata degustazione di vini calabresi, forniti dall’Azienda Vinicola Tramontana, le Cantine Ceramida e Vigne Calarco accompagnata dalle calde sonorità della musica su vinile. Il percorso enogastronomico sarà impreziosito dalla creatività dello Chef Filippo Cogliandro, noto per il suo impegno sociale e la sua cucina ispirata al territorio. Un connubio perfetto tra storia, gusto e musica in un’atmosfera unica, sospesa tra cielo e terra, tra mito, archeologia e bellezza.

Domenica 18 maggio, per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day) promossa dall’ICOM, il Museo Archeologico di Reggio Calabria promuove un evento speciale dedicato alla valorizzazione della cultura in tutte le sue forme. Alle ore 18:00, nella suggestiva Piazza Paolo Orsi, si terrà il concerto “8mm: Il suono del cinema italiano”, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cinema. Un concerto per archi e pianoforte che ripercorre la storia del nostro Paese attraverso le musiche che hanno segnato il cinema italiano del Novecento. Dalle atmosfere intime del neorealismo ai grandi scenari del boom economico, l’OSB – Orchestra Sinfonica Brutia, rilegge le colonne sonore di maestri come Carlo Rustichelli, Piero Piccioni, Manuel De Sica, Riz Ortolani, Stelvio Cipriani ed Ennio Morricone, restituendo al pubblico la forza evocativa e l’eleganza di un patrimonio artistico senza tempo. L’evento è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, mentre per accedere alle sale del Museo è necessario acquistare il biglietto ordinario.

Parte del comunicato stampa è stato elaborato in collaborazione con il gruppo degli Archeofili del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria.