Alle Muse la presentazione di “Maria SS. del Consuolo – La Madonna dei reggini tra Pensieri, Parole, Opere e Miracoli”

L’Associazione culturale “Le Muse” continua il suo itinerario domenicale e lo fa per il mese di giugno con una serie di appuntamenti che chiudono la stagione invernale – primaverile in attesa dell’Estate 2025. Una importante presentazione e momento di condivisione e riflessione si terrà domenica 1 giugno alle ore 18 presso la storica Sale de Le Muse di via San Giuseppe 19, a Reggio Calabria, con varie personalità per la presentazione di “Maria SS. del Consuolo – La Madonna dei reggini tra Pensieri, Parole, Opere e Miracoli” testo scritto in occasione celebrazione del XXV Anniversario dalla fondazione dell’Associazione Portatori della Vara. Anche noi de “Le Muse” vogliamo rendere omaggio – commenta il presidente Giuseppe Livoti – alla Patrona della città di Reggio Calabria ed all’amore ed alla passione dell’Associazione Portatori della Vara che con questa pubblicazione, ricostruiscono storia e storie di un culto, studiato e raccontato, utile e necessario come conoscenza per le nuove generazioni e non solo.

Una conversazione anche per fare memoria attraverso una ricerca storico-iconografica visto che il culto della Madonna della Consolazione ebbe inizio in Provenza e si diffuse in Europa a partire del 1200. Dunque un viaggio attraverso l’iconografia della Consolazione di Reggio Calabria, le origini del culto della Consolazione in Europa, la Pala della Consolazione di Reggio Calabria, i dipinti della Consolazione di Reggio Calabria, la Collezione Andrea e Gaetano Surace e le stampe devozionali. Documenti e fonti per approfondire con esperti per un vero e proprio viaggio tra immagini, poesie, documenti che ne testimoniano i miracoli e la grandezza della Patrona reggina.

Per l’occasione l’incontro sarà aperto dall’esibizione del Coro delle Muse diretto dalle Maestre Enza e Marina Cuzzola accompagnate al pianoforte dal Maestro Mary Ardissone che hanno preparato con i coristi -soci Muse con un programma di brani che identificano il periodo delle Feste di Settembre con ritornelli mariani che ormai fanno parte dell’immaginario della cultura popolare reggina e calabrese. A seguire l’intervento di mons. Pasqualino Catanese vicario generale Diocesi di Reggio – Bova, Gaetano Surace Presidente dell’Associazione Portatori della Vara, Luciano Maria Schepis Docente e storico, Antonio Marino Portatore della Vara – Studioso – Attore. Un volume che porta con se il richiamo della sacralità di una immagine in cui si ritrova tutto il popolo reggino e che approfondisce, come scrive Luigi Marino, la voglia di “… scambiare con Maria sguardi interiori e cenni d’intesa”.