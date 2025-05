“Memorie di Fuoco”: il Murales di Boris Veliz colora il Museo Interattivo dell’Antincendio di Reggio Calabria

StrettoWeb

Un nuovo, straordinario intervento artistico arricchisce il Museo Interattivo dell’Antincendio (Musea) con il murales “Memorie di Fuoco”, realizzato dall’artista visivo italo-ecuadoregno Boris Veliz. L’opera, inaugurata nell’ambito del Festival “Spettacoli nella Natura”, celebra in chiave astratta e onirica il fuoco e il suo impatto, intrecciando arte e cultura della prevenzione. Boris Veliz ha spiegato il significato dell’opera: “‘Memorie di Fuoco” è un murales che celebra i lavoratori dell’antincendio, con un linguaggio che unisce astrattismo e surrealismo.” L’artista è stato anche protagonista del laboratorio “Cos’è l’arte muraria”, una presentazione delle arti di strada, dai graffiti alla street art, evidenziando come questi interventi possano portare effetti positivi nei quartieri. Altri laboratori sono stati “La Fotografia e il Teatro” di Maria Milasi e “La Fotografia e il Cinema” di Emanuele Milasi.

Nella stessa giornata si è inaugurata la mostra “Fuoco cammina con me”. Presenti i fotografi Colombo Labate ed Enzo Penna e, attraverso un collegamento online, Davide Rossi, l’inglese Jim Fenwick, lo statunitense Josh Edelson. Particolarmente intenso è stato il collegamento da Gaza con Hashem Zimmo, coordinato dal giornalista Sawfat Kahlout per Gaza Fuorifuoco, che ha dato la sua drammatica testimonianza in diretta dando la speranza che il fuoco possa passare da un fuoco distruttore a un fuoco di fraternità. “Grazie all’idea progettuale approvata” sottolinea Giuseppe Minniti, Presidente del Consorzio Ecolandia “abbiamo potuto realizzare questo festival e promuovere una cultura della prevenzione, fondamentale in Calabria, dove il fuoco è una minaccia da decenni. Il nostro parco Ecolandia, che gestiamo con attenzione, è un esempio di come prevenzione e cultura possano proteggere l’ambiente”.

Pietro Milasi, della CADI Antincendi, ha aggiunto: “Da oltre 30 anni lavoriamo nel settore della prevenzione incendi a livello nazionale. Il fuoco è un elemento naturale che, se gestito bene, può rappresentare passione e calore. Per questo, attraverso iniziative come ‘Spettacoli nella Natura’, vogliamo insegnare alle nuove generazioni a prevenire i rischi e a rispettare gli elementi naturali”.

“Il festival di fumetto, che si terrà a Palmi il 9 agosto” ha aggiunto Piergiorgio Idà Lojercio, organizzatore del Balena Comics di Palmi “è connesso a questo progetto con workshop e mostra. La nostra collaborazione ha permesso di unire arte, fumetto e cultura in un’unica iniziativa che valorizza il territorio”. “Il Festival prosegue” conclude Emanuele Milasi, direttore artistico, “con il workshop di Simona Cordero, venerdì 23 Maggio, dal titolo Fuocobomba e Acquagetto: disegnare i Pokemon, dedicato a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni”.