Il Movimento 5 Stelle annuncia: “a Reggio Calabria nasce la nuova sede del Gruppo Territoriale cittadino”

“È con grande entusiasmo e spirito di servizio che il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria annuncia l’apertura ufficiale della nuova sede del Gruppo Territoriale a Reggio Calabria, un presidio fisico e politico nel cuore della città, destinato a diventare punto di riferimento per la cittadinanza. La sede (Via G. Melacrino 10/A) – che verrà inaugurata con una cerimonia pubblica giorno 11 maggio alle 17:00 – non sarà un semplice luogo di incontro politico, ma una vera e propria CASA dei cittadini, pensata per ascoltare, accogliere e affrontare concretamente le istanze della popolazione, soprattutto in ambito fiscale e tributario”. Così in una nota il movimento annuncia ufficialmente la novità.

Servizi, inaugurazione della sede e parole dei promotori

“Tra i servizi immediatamente attivi, uno sportello di ascolto e consulenza gratuita per cittadini e famiglie, con particolare attenzione alle problematiche legate a cartelle esattoriali, IMU, Tari, ISEE, e altri temi che troppo spesso restano intrappolati nella burocrazia e nel silenzio delle istituzioni. Ma questo è solo l’inizio. Il progetto prevede l’attivazione progressiva di nuovi servizi di assistenza e supporto gratuito, con l’obiettivo di fornire risposte tempestive e concrete, e ricostruire il legame di fiducia tra cittadini e politica, partendo dal basso”.

A suggellare questo momento fondamentale per la comunità, interverranno come padrini dell’iniziativa l’On.le Anna Laura Orrico, parlamentare e coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, il già senatore Giuseppe Fabio Auddino, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, l’On.le Federico Cafiero De Raho, parlamentare, e l’On.le Pasquale Tridico, europarlamentare; tutte voci autorevoli del Movimento, da sempre in prima linea per la giustizia sociale, la legalità e i diritti dei lavoratori. “Apriamo uno spazio libero, aperto e trasparente, dove le persone contano, le idee circolano e le risposte arrivano – dichiarano i promotori –. Questa sede è un simbolo di partecipazione vera, quella che nasce dalla strada e arriva fino alle istituzioni”.

“L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo volontario e appassionato degli attivisti locali, tra cui si segnala in particolare l’impegno costante e determinato di Giuseppe Nunziato Belcastro, figura di riferimento del gruppo e promotore di numerose battaglie civiche sul territorio. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni, ai comitati e a chiunque abbia a cuore il futuro della città. Perché il cambiamento, quello vero, non si delega: si costruisce, insieme”.

