Motta San Giovanni, la rete fognante si rinnova: verrà realizzato un collettore per raccogliere tutte le acque reflue

“Quello raggiunto è un traguardo importante, reso difficile a causa dei numerosi ostacoli che è stato necessario superare nel corso degli anni per non rischiare di perdere il primo e parziale contributo economico riconosciuto con la Delibera CIPE n.60/2012″. È quanto dichiara il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci che insieme alla responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Giovanna Chilà ha partecipato all’importante riunione tecnico-operativa convocata a Cosenza dall’Ufficio del Commissario Unico per la Depurazione. Oggetto dell’incontro la firma del contratto con la ditta incaricata di realizzare alcuni nuovi tratti della rete fognante e il collettore per raccogliere e convogliare tutte le acque reflue del territorio mottese nel depuratore di località Oliveto a Lazzaro.

“Sotto l’attenta guida del Commissario Fabio Fatuzzo – aggiunge il primo cittadino mottese – grazie alla determinazione e alla capacità di fare squadra del sub-commissario Antonino Daffinà e di tutto il suo staff, abbiamo avvertito subito che c’era la volontà di prestare attenzione alle sollecitazione dell’Amministrazione comunale. Con il responsabile del procedimento Giulio Palma, che ringrazio per la sensibilità, abbiamo avuto un confronto continuo. Sono diverse le motivazioni che hanno reso necessario così tanto tempo che, comunque, è servito anche per superare le criticità dovute alla rinuncia della prima ditta appaltatrice, alla nomina del Commissario straordinario, all’emergenza Covid, alla necessità di adeguare e aggiornare il progetto al nuovo prezziario regionale e alla nuova normativa di riferimento, alla necessità di acquisire numerosi pareri e, soprattutto, trovare nuovi ed ulteriori fondi rispetto a quelli iniziali che ben presto sono divenuti insufficienti”.

“L’importo complessivo dell’intervento adesso è pari a 5.2 milioni di euro, di cui 3.8 milioni sono per lavori – rende noto Verduci – L’essere riusciti non solo a confermare, ma anche ad aumentare notevolmente i fondi grazie ad un efficace confronto con il Commissario Unico, il Ministero e la Regione Calabria, consentirà di dismettere l’impianto di depurazione di località Castelli potendo così sfruttare al massimo le potenzialità del depuratore di località Oliveto, con una positiva ricaduta anche sul bilancio comunale. Inoltre, saranno realizzati nuovi tratti di rete fognaria, ammodernati alcuni sollevamenti e realizzati di nuovi. I lavori saranno consegnati entro il prossimo mese – conclude il sindaco – e dovranno essere ultimati in meno di trecento giorni”.