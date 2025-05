E’ morto Daniele Settimo, comandante dei Carabinieri di Taormina. De Luca: “ha servito lo Stato con dedizione”

StrettoWeb

E’ morto all’età di 55 anni il luogotenente Daniele Settimo: era stato nominato dal alcuni mesi comandante della Stazione Carabinieri di Taormina. Ha lottato sino all’ultimo contro una brutta malattia. Oggi lo ricorda il sindaco Cateno De Luca: “poco fa abbiamo dato l’ultimo saluto al Luogotenente Daniele Settimo. Ricordo bene il 20 gennaio, era da pochi giorni in servizio a Taormina. Venne a trovarmi in Comune con quel suo modo pacato e rispettoso, pronto a mettersi al lavoro con discrezione ma con grande determinazione. Ha servito lo Stato con dedizione e ha vissuto con la stessa passione anche l’impegno sportivo, nel mondo dell’automobilismo, che lo ha visto protagonista come delegato regionale Aci Sport e insignito della Stella d’Argento al Merito Sportivo dal Coni”, rimarca De Luca.

“A soli 55 anni, Daniele ci lascia al termine di una battaglia difficile, vissuta con grande forza d’animo. Il mio pensiero va alla sua famiglia, ai colleghi dell’Arma, a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Buon viaggio, Comandante”, conclude De Luca.