Montebello e Masella pronte ad accogliere la reliquia di Santa Rita

Le Comunità di Montebello e Masella accoglieranno la reliquia di Santa Rita. “Ho voluto fortemente, che ciò accadesse in questo Anno giubilare della Speranza – afferma don Giovanni Zampaglione – perché S. Rita è stata mamma e donna di speranza. Mi auguro, che le due comunità di Montebello e Masella e tutte le famiglie del territorio, possano prendere la Santa delle Cause impossibili come modello di virtù“. Don Giovanni Zampaglione prosegue: “In una società dove, piuttosto che perdonare i nemici, si pensa alla vendetta, preghiamo che S. Rita, con la sua testimonianza cristiana, ci possa aiutare a credere di più in Dio e nel fatto che, se lo vogliamo, tutto è possibile.

È necessario avere una fede salda così da rendere possibile anche l’impossibile. Ognuno di noi (dai più giovani fino ai più anziani) deve essere testimone credibile della Resurrezione. La reliquia arriverà domenica 25 maggio a Montebello alle ore 9:15. Ci sarà il Rosario a S. Rita, guidato dal priore Carlo Cacurri e a seguire la S. Messa. Al termine della S. Messa, il bacio alla reliquia e la benedizione delle rose. Subito dopo, la reliquia verrà portata a Masella. Anche qui ci sarà il Rosario alle 11:15 e seguirà la S. Messa alle ore 11:40. A conclusione della S. Messa verranno benedette le rose e subito dopo verrà salutata la reliquia. All’esterno (in piazza chiesa) sarà possibile degustare la “granita alla rosa” offerta dal B&B il “Giardino delle Meraviglie” di Melito Porto Salvo. “Mi auguro sosteniate con forza che questo momento forte e di preghiera e riflessione, così che possiamo divenire tutti “TESTIMONI CREDIBILI” e dispensare amore a tutti, persino ai nostri nemici“, è questo l’augurio di don Giovanni Zampaglione a tutti i suoi figli in Cristo.