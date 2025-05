Monopoli-Viola, Cadeo: “Reggio ci stia vicina, nessuno è imbattibile”

StrettoWeb

La Redel Viola si prepara alla sfida della serie Playoff contro Monopoli e il coach Giulio Cadeo non nasconde l’entusiasmo per questa nuova fase: “È come se ricominciasse un nuovo campionato. Ogni partita sarà da vivere come una finale”. Nonostante qualche “acciacco” fisico negli ultimi giorni, Cadeo si dice soddisfatto degli allenamenti: “La squadra si allena bene da tempo, il livello non è calato. Ho visto segnali di ripresa dopo Avellino e la sfida contro la Scandone“. Sull’ultima gara, l’allenatore non ha dubbi: “Abbiamo dato tutto, anche quando siamo andati sotto di 10. L’atteggiamento dei ragazzi è stato impeccabile“.

Cadeo sottolinea l’importanza del percorso fatto in pochi mesi in relazione all’attività giovanile ed al recente successo nel campionato Under 15 regionale calabrese: “7 mesi fa non c’era nulla, oggi abbiamo un settore giovanile competitivo e ben allenato. Lo staff è affiatato, stiamo crescendo insieme“.

In vista dei playoff, il coach lancia un appello: “Reggio deve stare vicino a questa squadra, non solo quando si vince. Nei momenti difficili serve unità: i ragazzi hanno bisogno di serenità, non di critiche. Lo dico dalla quinta giornata quando tutto andava bene e vincevamo sempre“. E aggiunge: “Nessuno è imbattibile in questo girone, Monopoli è forte ma abbiamo le nostre carte da giocare“. La prima sfida è l’11 maggio: la Viola ci crede, e ora aspetta solo il sostegno di tutta la città.

