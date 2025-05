Molochio, firmata la Convenzione per il miglioramento e la messa in sicurezza delle curve del Marro

StrettoWeb

Firmata la Convenzione di 3.200.000 euro per il miglioramento e la messa in sicurezza delle curve del Marro. La firma tra Comune di Molochio e Regione Calabria è una pietra miliare per lo sviluppo futuro dell’ intera area. Nel Comune di Molochio è palpabile la soddisfazione per aver compiuto un nuovo passo verso la messa in sicurezza e il miglioramento di questa arteria di collegamento indispensabile per la Comunità molochiese, per l’ intera Comunità del Parco Nazionale D’Aspromonte e per tutto il Comprensorio. Il finanziamento era stato presentato, lo scorso Aprile a Molochio, dall’ Amministrazione Comunale insieme all’ On. Francesco Cannizzaro che sin dall’ inizio ha perorato la causa con il Presidente Occhiuto, si è fatto promotore dell’ intervento e ha seguito l’ intero iter.

“Oggi – afferma in una nota l’amministrazione comunale –ci verrebbe da pensare a tutti i detrattori, in ambito cittadino e metropolitano, che negli scorsi mesi hanno messo in discussione la veridicità del finanziamento, ma non lo facciamo perché oggi è il momento di pensare a tutti i cittadini di Molochio e dell’ intero territorio che ogni giorno percorrono con affanno questa strada. Oggi vogliamo pensare a tutti noi, cittadini del Comprensorio, che abbiamo tante volte agognato un intervento sulla Molochio-Marro. È stato il sogno di ogni cittadino e amministratore di questo territorio e adesso è realtà. Il nostro compito però finirà soltanto il giorno dell’ inaugurazione e fino a quelle data lavoreremo come sempre in silenzio, con la massima attenzione, trasparenza, professionalità e soprattutto nell’ interesse dei cittadini ”. Il cronoprogramma degli interventi, come stabilito in Convenzione e con la fase di programmazione già espletata, prevede la progettazione entro il 2025 e inizio e conclusione dei lavori nel triennio 2026-2029.