Mobilità Villaggio UNRRA, Lega raccoglie oltre 200 firme per la copertura torrente San Filippo

StrettoWeb

Oltre 200 firme per chiedere la copertura del torrente San Filippo a Messina raccolte in tre ore, con l’obiettivo di arrivare a 500 nei prossimi giorni per poi consegnarle all’amministrazione comunale. L’obiettivo della Lega Messina è quello di ottenere interventi concreti in tempi rapidi per migliorare la viabilità del Villaggio UNRRA.

“La Lega è impegnata a 360° tutti i livelli e su tutti i fronti, dalle grandi opere strategiche per i trasporti a quelle per la salvaguardia del territorio con lo stesso impegno -commenta il consigliere di Lega-Prima l’Italia Cosimo Oteri. La raccolta firme di ieri mattina, organizzata per sollecitare interventi risolutivi, è l’ennesima prova che siamo sempre presenti sul territorio e attenti ai bisogni delle persone, sia che si tratti di mega opere miliardarie, che di quelle minori da pochi milioni di euro. Perché per noi della Lega quello che conta sono i bisogni della gente e le soluzioni da individuare per dare risposte concrete”.

“Un’opera importante -aggiunge la consigliera di Lega-Prima l’Italia Amalia Centofanti- che una volta conclusa contribuirà non poco a migliorare la mobilità nel Villaggio UNRRA e, di conseguenza, anche la qualità della vita dei residenti. Adesso, vista la risposta della gente alla nostra raccolta firme, ci aspettiamo dall’amministrazione Basile comportamenti conseguenti”.

Presenti al gazebo, oltre a numerosi militanti e simpatizzanti, anche il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e segretario della Commissione Trasporti a Palazzo Madama, e Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo e responsabile Enti Locali Sicilia della Lega.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.