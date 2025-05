Il Ministro Valditara in provincia di Reggio, Gelardi (Lega): “visita proficua, in arrivo oltre 1,1 miliardi”

StrettoWeb

“Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Gruppo Lega Salvini Calabria in Consiglio regionale, la più viva gratitudine al Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, per la significativa visita istituzionale compiuta oggi nella nostra provincia”. Lo dichiara l’on. Giuseppe Gelardi, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale. “Il Ministro ha dialogato con centinaia di giovani al Teatro “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi, dove ha ribadito la centralità dell’istruzione per lo sviluppo del Paese. Subito dopo, a San Luca, ha visitato l’Istituto Comprensivo “San Luca–Bovalino”, portando un messaggio di speranza e concreto sostegno a un territorio simbolo della Calabria che vuole riscatto. La presenza accanto a lui della dott.ssa Antonella Iunti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, e del Segretario Particolare Stefano Bolognini testimonia l’impegno corale del Ministero verso la nostra regione”.

“Nel corso dell’incontro informale presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio regionale a Palazzo Campanella – prosegue Gelardi – abbiamo condiviso risultati e prospettive: dall’aumento dei fondi per l’edilizia scolastica alla lotta alla dispersione, fino agli investimenti sull’orientamento e le competenze digitali. I traguardi raggiunti in questi anni di governo confermano la visione riformatrice del Ministro Valditara, fondata su pragmatismo, ascolto dei territori e attenzione alle aree più fragili”.

“Il Ministro ha inoltra lanciato oggi dalla Calabria la seconda fase del progetto Agenda Sud – aggiunge Gelardi – rappresenta una svolta epocale per la nostra regione, con uno stanziamento complessivo di 1,1 miliardi di euro destinati al rafforzamento dell’intero sistema scolastico calabrese. Risorse concrete per:

messa in sicurezza, riqualificazione e nuova edilizia scolastica (oltre 821 milioni di euro),

contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali (62,6 milioni),

potenziamento della rete ITS Academy (36,5 milioni),

trasformazione digitale delle aule (Scuola 4.0) (79,1 milioni),

STEM, orientamento e formazione del personale (oltre 50 milioni),

laboratori specializzati per istituti agrari, alberghieri, nautici e aeronautici (16 milioni),

ausili per studenti con disabilità (oltre 1 milione)”.

Per Agenda Sud sono stati destinati 28,18 milioni alle scuole primarie e a 17 scuole secondarie. Con il Piano Estate, la Calabria riceverà 10,33 milioni per attività educative estive nelle stesse scuole. “Tra le iniziative previste – conclude Gelardi – figurano la fornitura di sussidi didattici (tablet, PC, libri), la riqualificazione degli ambienti scolastici, l’allestimento di laboratori, palestre e mense, percorsi formativi innovativi, esperienze all’estero e attività contro la dispersione scolastica. Sono previste risorse anche per la retribuzione del personale docente e ATA impegnato nei progetti, nonché per i tutor e per la gestione amministrativa”.

“La Calabria oggi ha ricevuto una chiara attestazione di stima e di fiducia. Continueremo a lavorare fianco a fianco con il Ministero per trasformare queste opportunità in progetti concreti, capaci di offrire ai nostri ragazzi scuole sicure, inclusive e all’avanguardia. È così che si costruisce il futuro della nostra terra”, conclude Gelardi.