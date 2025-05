Il Ministro Valditara in provincia di Reggio Calabria: dove sarà. E Mattiani esulta

StrettoWeb

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito prof. Giuseppe Valditara giovedì 29 maggio si recherà in visita in Provincia di Reggio Calabria: “Ancora una volta il ministro dimostra la sua grande attenzione e vicinanza ai nostri territori”, questo il commento del Consigliere Regionale e Commissario Provinciale della Lega Calabria Giuseppe Mattiani, che aggiunge, “grazie al suo impegno sono state destinate alla nostra Regione importanti finanziamenti per asili nido, mense e palestre scolastiche, risultati tangibili e riscontrabili con le numerose opere avviate anche sul nostro territorio. Anche questi sono fatti, risultati e obiettivi raggiunti con lungimiranza, lavoro e confronto costante sul territorio”.

Il Consigliere comunica inoltre le tappe della visita: “il Ministro Valditara alle ore 9.30 incontrerà a Palmi (RC), presso il Teatro Nicola Antonio Manfroce, gli studenti dell’ IC De Zerbi – Milone , dell’IC San Francesco dell’ IIS N. Pizi e dell’ IIS Einaudi Alvaro, mentre alle ore 11.15 si recherà in visita a San Luca (RC), presso l’Istituto Comprensivo San Luca-Bovalino, Corso Matteotti. Sarà presente nell’occasione il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria dr.ssa Antonella Iunti. Il Ministro Valditara sarà anche accompagnato dal Segretario Particolare Stefano Bolognini”.