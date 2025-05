Minasi: “Ponte sullo Stretto e alta velocità, la Calabria al centro dello sviluppo”

StrettoWeb

“Ieri, nei suoi incontri in Calabria, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha rilanciato con forza la visione di un Sud protagonista, mettendo al centro del dibattito le grandi opere strategiche per la regione. Il Ponte sullo Stretto è ormai una certezza: i lavori partiranno entro l’estate e i cantieri si apriranno nel 2025. Non è solo un’opera ingegneristica, ma un simbolo politico di unità e sviluppo. Un’opera voluta, difesa e realizzata dalla Lega. Allo stesso modo, si guarda avanti anche sull’alta velocità, con un progetto completamente rinnovato che porterà finalmente la Calabria a pieno titolo dentro la rete ferroviaria moderna del Paese”. E’ quando pubblicato su facebook dal Senatore Tilde Minasi.

“A Lamezia si è parlato anche di logistica, trasporto merci e intermodalità, con l’obiettivo di potenziare ogni collegamento strategico, dal Porto di Gioia Tauro all’Aeroporto. Parliamo di 20 miliardi di euro già attivati, sotto il segno della concretezza e con un’attenzione particolare al controllo e alla legalità negli appalti. La Calabria ha bisogno di infrastrutture, non di promesse. E oggi, grazie al lavoro della Lega al Governo, stiamo trasformando le parole in cantieri e i cantieri in futuro”.