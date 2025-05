Minacce di morte a Schifani, De Luca: “vai avanti Presidente”

StrettoWeb

“Ho incrociato poco fa in Aeroporto a Roma il Presidente della regione siciliana Renato Schifani e gli ho dato un abbraccio di solidarietà, anche per i suoi familiari, per le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi. Ho visto un uomo provato ma determinato nel suo percorso! Quando il popolo sceglie la sua guida bisogna avere rispetto per la democrazia anche se questo vuol dire accettare una sconfitta. Io a settembre 2022 sono uscito sconfitto dalle urne e Renato Schifani è stato eletto Presidente della regione siciliana: il popolo ha scelto ed è il nostro padrone”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Io amo la Sicilia ed il mio tempo non lo voglio impiegare per contrastare la volontà popolare ma per supportare la volontà popolare. Chi usa ogni mezzo, lecito ed illecito, per rallentare o bloccare l’azione amministrativa di chi è stato scelto dal popolo non ama la propria terra ma ama se stesso. Chi agisce in politica con denunzie anonime o palesi cercando di coinvolgere pretestuosamente la magistratura nell’azione politica amministrativa per intimidire chi è stato scelto dal popolo è un frustato dalla vita e destinato nell’Olimpo degli sconfitti. Non è necessario fare I bastian contrari o andare controcorrente per dimostrarsi custodi del fuoco sacro perché le sentenze del Tribunale della Storia prima o poi arrivano per tutti”, conclude De Luca.