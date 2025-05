Milia: “messa la prima pietra a Scilla, a breve presenteremo il gruppo giovanile di Forza Italia”

StrettoWeb

“All’indomani del risultato elettorale a Scilla voglio esprimere grande soddisfazione per il percorso intrapreso, consapevole delle difficoltà ma anche della forza con cui è stata condotta questa sfida”. Lo dichiara in una nota Federico Milia, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Calabria, che aggiunge: “In soli 45 giorni di campagna elettorale era difficile prevalere, ma abbiamo messo una prima pietra importante, come Forza Italia, in un comune dove i partiti non sono presenti da decenni”.

“Un ringraziamento speciale va a Carmen Santagati – prosegue Milia – per la passione, la determinazione e l’energia con cui ha guidato questa squadra. Ha saputo dare forma a un progetto politico serio, credibile e radicato sul territorio. Già nei prossimi giorni – annuncia Milia – presenteremo ufficialmente il coordinamento giovanile di Forza Italia, per la prima volta nella storia del comune di Scilla. È un atto dovuto per valorizzare l’impegno e la credibilità che i candidati della lista Scilla Mediterranea hanno dimostrato durante questa campagna. Nessuno sforzo andrà disperso: da qui ripartiamo, con visione e con la forza e la determinazione di sempre”.