Milazzo, viola le prescrizioni dell’affidamento in prova: 50enne arrestato e condotto in carcere

In alternativa alla detenzione carceraria, avrebbe dovuto seguire un programma di reinserimento sociale, ma dopo le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura cui era sottoposto, l’uomo, un 50enne milazzese, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso degli anni, l’individuo, noto alle forze dell’Ordine, era stato più volte arrestato, in particolare per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’ultimo episodio, risale allo scorso 21 maggio quando, in violazione alle prescrizioni imposte dalla misura dell’affidamento in prova cui era sottoposto, è stato fermato alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’assunzione di droghe, motivo per il quale è stato denunciato, essendosi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di stupefacenti. A fronte delle inosservanze segnalate dai militari dell’Arma, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato la misura alternativa e disposto il trasferimento in carcere.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno quindi rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato. Il 50enne si trova ora ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, dove sconterà la pena residua come stabilito dall’Autorità Giudiziaria