Milazzo: tre guasti alla rete idrica, in corso i lavori di riparazione

L’ufficio idrico del Comune di Milazzo rende noto che “a causa di tre guasti che si sono registrati in via Tukory, a San Paolino e in via Contura, nella zona sottostante l’asse viario, ci sono difficoltà nella regolare erogazione idrica comunale. Gli operai sono al lavoro nei tre punti per risolvere le criticità. La situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata. Ci si scusa per i disagi”.

