Milazzo, minacce al medico ed esponente del M5S Giovanni Utano

“Tu e il Movimento 5 Stelle mi avete rovinato la vita! Scendi che ti spacco la faccia”. E’ la frase rivolta al dottor Giovanni Utano, medico del Sert, il Servizio per le tossicodipendenze dell’Asp e attivista del Movimento 5 Stelle di Milazzo. Una minaccia chiara e grave che il professionista siciliano ha prontamente denunciato alle forze dell’ordine che hanno iniziato le indagini di rito.

La solidarietà del sindaco Midili

Il sindaco Pippo Midili appresa la notizia dell’intimidazione al dottor Giovanni Utano, dirigente medico del Sert ed esponente del Movimento 5 Stelle ha rilasciato la seguente dichiarazione: “solidarietà al dottore Giovanni Utano per le minacce ricevute presso la sua abitazione. Un gesto inaccettabile. L’Amministrazione comunale stigmatizza questi atteggiamenti che non hanno a che vedere con la civile convivenza e non possono impedire l’espressione libera di ogni movimento e di ogni attivista politico. A lui va la vicinanza mia e di tutto l’Esecutivo con l’auspicio che le autorità facciano al più presto piena luce sull’accaduto”.