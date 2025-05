Milazzo, campagna informativa per gli anziani per prevenire le truffa

StrettoWeb

Proseguono le iniziative dei carabinieri per prevenire il deplorevole fenomeno delle truffe agli anziani. Lunedì 5 maggio alle 16 al Teatro Trifiletti si terrà un incontro promosso dalla Compagnia dei carabinieri di Milazzo in collaborazione col Comune. Tema dell’incontro, al quale sono invitati tutti i cittadini, è “Le truffe agli anziani: come scoprirle ed evitarle”.

