Milazzo: al via “Arte in carrozza”, l’appuntamento per valorizzare l’artigianato locale

Si è tenuto ieri – venerdì 30 maggio – il primo appuntamento del mercatino dell’artigianato “Arte in Carrozza” a Milazzo, la nuova iniziativa per valorizzare gli artigiani locali promossa dalla Pro Loco Milae in collaborazione con l’assessorato allo sviluppo economico. Sede dell’iniziativa – che si svolgerà tutti i venerdì del mese, dalle 16 alle 20 fino a giugno e dalle 20 alle 24 a luglio ed agosto le vie Polidoro Carrozza e Umberto I (piazza tartarughe).

“Un mercatino che si aggiunge agli altri appuntamenti che abbiamo promosso in Marina Garibaldi – precisa l’assessore allo sviluppo economico Angelo Maimone – Sono certo che, questa ulteriore iniziativa che caratterizzerà il periodo estivo, sarà motivo di richiamo per cittadini e turisti. Un modo per ravvivare il centro storico ma anche un’occasione per promuovere l’attività dei tanti artigiani cittadini”.