Milazzo, approvato progetto seconda linea depuratore

Il Commissario Straordinario Unico alla Depurazione e al Riuso delle Acque Re-flue, Fabio Fatuzzo, ha firmato l’approvazione del progetto dei lavori del “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Fossazzo. Adesso si provvederà all’affidamento dell’esecuzione dei lavori con procedura di gara aperta a seguito di pubblicazione di bando sulla base dei criteri di aggiudica-zione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo massimo stimato dell’appalto per il “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Fossazzo e della condotta sottomarina” è di 11.183.016,44 euro (più Iva). Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pippo Midili. “È stata un lunga rincorsa contro il tempo per riuscire a recuperare un progetto che nel 2016 l’allora Amministrazione era riuscita a farsi togliere dalla Regione e che poi aveva “dimenticato” di seguire – afferma il primo cittadino -. Debbo ringraziare l’on Galluzzo per avere dato un importante contributo nello sbloccare l’impasse e l’on. Fatuzzo che ha concluso il lungo e contorto iter nel quale si era incanalato il progetto. Si tratta di uno dei risultati più importanti ottenuti da questa Amministrazione per la città di Milazzo, del quale tutti dovremmo essere contenti”.

