Mamme mia! Il Milan batte il Bologna con le maglie speciali: ma mercoledì è la partita da non sbagliare | CLASSIFICA

StrettoWeb

C’è da credere, ormai, che sia proprio il piano partita studiato in allenamento: se la partita non si sblocca, andiamo sotto e poi proviamo a recuperarla mettendocela tutta. Chissà che la vera svolta tattica, più della difesa a tre, Conceicao non l’abbia pensata proprio così. Tanto, il gol subito arriva di default, sempre e comunque. Ma il Milan, oltre a tanti difetti, ha almeno il pregio di giocarsi le partite fino alla fine. Il modo in cui se le gioca è tutt’altro affare. Ma fin qui essere la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio sta dando i suoi frutti.

Per i rossoneri è il quarto successo nelle ultime 5 partite, il terzo consecutivo: in stagione non era mai successo a Leao (oggi assente per squalifica) e compagni di vincere 3 partite consecutive in campionato. Un dato che la dice lunga sull’annata del Diavolo. La vittoria di questa sera è arrivata sotto gli occhi delle mamme dei rossoneri, omaggiate con delle maglie speciali (i cognomi dietro la casacca erano quelli delle mamme e non dei padri dei giocatori, ndr).

Eppure il Milan aveva cominciato male, come sempre: primo tempo scialbo, complice l’assenza di Leao e la scarsa incisività di Jovic e Joao Felix davanti, gol subito al 49′ con un bel tiro a giro di Orsolini. I cambi, oltre l’ora di gioco, danno la scossa. Il Milan si fa arrembante, come in ogni finale di gara e trova il pari al 73′ con Gimenez, subentrato dalla panchina, raddoppia al 79′ con Pulisic (entrambe le reti viziate da un rimpallo fortunoso che ha favorito la giocata successiva) e chiude i conti ancora con Gimenez al 90’+2 con una bella conclusione in area arrivata dopo un dribbling.

Il Milan batte 3-1 il Bologna nell’antipasto di Coppa Italia: mercoledì si giocherà a Roma con in palio un trofeo e l’accesso all’Europa League, vitale soprattutto per i rossoneri che in campionato, nonostante la rimonta delle ultime settimane, rischiano di restare fuori da tutto e non hanno in mano il proprio destino.

Programma 36ª Giornata di Serie A

Venerdì 9 maggio

Ore 20:45

Milan-Bologna 3-1

Sabato 10 maggio

Ore 15:00

Como-Cagliari

Ore 18:00

Lazio-Juventus

Ore 20:45

Empoli-Parma

Domenica 11 maggio

Ore 12:30

Udinese-Monza

Ore 15:00

Verona-Lecce

Ore 18:00

Torino-Inter

Ore 20:45

Napoli-Genoa

Lunedì 12 maggio

Ore 18:30

Venezia-Fiorentina

Ore 20:45

Atalanta-Roma

Classifica Serie A

Napoli 77 Inter 74 Atalanta 68 Juventus 63 Roma 63 Lazio 63 Bologna 62* Milan 60* Fiorentina 59 Como 45 Torino 44 Udinese 44 Genoa 39 Cagliari 33 Verona 32 Parma 32 Lecce 27 Venezia 26 Empoli 25 Monza 15

* Una partita in più

Programma 37ª Giornata Serie A

Domenica 18 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.