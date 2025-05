Milan, 1 minuto per ribaltare il Genoa. L’Europa passa (2 volte) da Bologna | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Milan si è svegliato tardi. Sarà la novità della difesa a 3, sarà che a fine stagione qualcuno tira i remi in barca, sarà che l’uscita dalla Champions ha concesso qualche giorno in più a Conceicao per lavorare. Tant’è che sono arrivate 5 vittorie nelle ultime 8 partite (2 sconfitte con Atalanta e Napoli e un pari con la Fiorentina nelle altre). Un bottino positivo, seppur comunque magro per il Milan relegato a metà classifica, alla ricerca di quadra e identità che ormai, probabilmente, verranno rimandate alla prossima stagione.

Questa sera l’ennesima partita complicata nel pantano del “Marassi” di Genoa, inzuppato dal diluvio. Gara ostica che Maignan tiene in piedi fino al gol di Vitinha (che non segnava da circa 1 anno). Poi si segue il solito copione: tutti a caccia della rimonta, che puntualmente arriva… con un po’ di fortuna. Al 76′ Leao chiude su cross di Gimenez, tiro deviato da Norton-Cuffy che batte Leali. Nell’azione seguente Leao mette dentro per l’accorrente Jao Felix che viene anticipato da Frendrup per il più classico degli autogol.

Tre punti che non smuovono di una virgola la classifica dei rossoneri, saliti a quota 57 ma sempre al 9° posto. L’Europa è distante 6 punti, quelli del terzetto formato da Lazio, Roma e Juventus che occupano, a quota 63, rispettivamente: piazzamento Conference League, Europa League e Champions League. Con tre giornate ancora da giocare, le ultime chance europee del Milan passano da(l) Bologna.

Venerdì a San Siro si gioca lo scontro diretto per inseguire un piazzamento in campionato, in realtà più utile ai felsinei: per il Milan il primo passo falso in 3 gare sarebbe già fatale e, anche in caso di filotto, non è detto che davanti le altre rallentino tutte. I rossoneri ci metterebbero volentieri la firma, sconfitta in campionato e vittoria nel rematch in finale di Coppa Italia, proprio contro il Bologna: a quel punto arriverebbe anche la qualificazione diretta in Europa League senza pensare alla pessima stagione in campionato. Una magra consolazione, addolcita da un eventuale secondo trofeo.

Risultati 35ª Giornata Serie A

Venerdì 2 maggio

Ore 20:45

Torino-Venezia 1-1

Sabato 3 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Udinese 1-2

Parma-Como 0-1

Ore 18:00

Lecce-Napoli 0-1

Ore 20:45

Inter-Verona 1-0

Domenica 4 maggio

Ore 12:30

Empoli-Lazio 0-1

Ore 15:00

Monza-Atalanta 0-4

Ore 18:00

Roma-Fiorentina 1-0

Ore 20:45

Bologna-Juventus 1-1

Lunedì 5 maggio

Ore 20:45

Genoa-Milan 1-2

Classifica Serie A

Napoli 77 Inter 74 Atalanta 68 Juventus 63 Roma 63 Lazio 63 Bologna 62 Fiorentina 59 Milan 57 Como 45 Torino 44 Udinese 44 Genoa 39 Cagliari 33 Verona 32 Parma 32 Lecce 27 Venezia 26 Empoli 25 Monza 15

Programma 36ª Giornata di Serie A

Venerdì 9 maggio

Ore 20:45

Milan-Bologna

Sabato 10 maggio

Ore 15:00

Como-Cagliari

Ore 18:00

Lazio-Juventus

Ore 20:45

Empoli-Parma

Domenica 11 maggio

Ore 12:30

Udinese-Monza

Ore 15:00

Verona-Lecce

Ore 18:00

Torino-Inter

Ore 20:45

Napoli-Genoa

Lunedì 12 maggio

Ore 18:30

Venezia-Fiorentina

Ore 20:45

Atalanta-Roma

