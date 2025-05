Migranti, la presa di posizione del Papa: “diritto di restare nelle proprie terre”

StrettoWeb

Papa Leone XIV ha esposto un’interessante riflessione riguardante il fenomeno migratorio, dinamica con cui spesso diverse Nazioni nel mondo si trovano a dover avere a che fare da due prospettive diverse: la partenza e lo spopolamento da un lato, l’accoglienza e le problematiche che da essa derivano, dall’altro. Il neo eletto pontefice americano (l’America, per altro, è uno stato che ha una posizione netta in contrasto all’immigrazione clandestina) ha dichiarato: “la Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi. Vorrei ringraziare Dio per quanti, nel silenzio, nella preghiera, nell’offerta, cuciono trame di pace. I cristiani, orientali e latini, che specialmente in Medio Oriente, perseverano e resistono nelle loro terre, più forti della tentazione di abbandonarle.

Ai cristiani va data la possibilità, non solo a parole, di rimanere nelle loro terre, con tutti i diritti necessari per un’esistenza sicura. Vi prego: ci si impegni per questo“.