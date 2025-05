Messina Volley, Ignoto: “concentrate per i play-off, contro la Kondor daremo il massimo”

StrettoWeb

Primo impegno nei play-off promozione per il Messina Volley che, fra le mura amiche del “Palarescifina”, affronterà la Smile Lombardo Kondor di Catania. Le ragazze dirette da mister Francesco Trimarchi, che hanno concluso al secondo posto il girone B di Serie C femminile, si troveranno di fronte la seconda forza del girone etneo che, nella prima giornata di play-off ha avuto la meglio per 3-1 contro l’Auto System di Palermo.

A presentare il match di domenica è l’opposto giallo-blu Adriana Ignoto: “Questa settimana giocheremo la prima partita dei play-off e per questo siamo molto emozionate e cariche. Stiamo preparando questa fase da qualche settimana e stiamo cercando di dare il massimo sia dal punto di vista fisico, che mentale. Adesso ci scontriamo con delle squadre che hanno una diversa impronta. E’ chiaro che noi impostiamo il nostro allenamento con un obiettivo di crescita continuo e questo, secondo me, alla fine un po’ ripaga. Noi ci abbiamo creduto dall’inizio ed oggi che siamo qui, cercheremo di dare il meglio per protarre questa fare il più a lungo possibile”.