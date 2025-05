Messina, visita a Palazzo Zanca del Comandante Andrea Di Stasio

StrettoWeb

Il Comandante delle Forze Operative Sud (COMFOP Sud) dell’Esercito Italiano, Generale di Divisione Andrea Di Stasio, è stato ricevuto oggi, mercoledì 21 maggio 2025, a Palazzo Zanca dal Vicesindaco con delega ai Rapporti con le Forze Armate Salvatore Mondello, nel corso di una visita di cortesia. Il Generale Di Stasio era accompagnato dal Comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”, Generale di Brigata Pasquale Spanò, ed è presente in città nell’ambito di una serie di incontri istituzionali e protocollari. L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stato occasione per ribadire la consolidata sinergia tra il Comune di Messina e l’Esercito Italiano. Il Vicesindaco Mondello ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’impegno delle Forze Armate, sottolineando come l’operato dell’Esercito vada ben oltre la pianificazione, il coordinamento e il controllo delle attività tattiche, estendendosi anche ad ambiti umanitari e sociali di rilevante valore per la collettività.

Al termine del colloquio, il Vicesindaco ha donato al Generale Di Stasio il crest del Comune di Messina e un volume dedicato al patrimonio comunale. Il Comandante del COMFOP Sud ha ricambiato l’omaggio con il crest dell’Esercito Italiano.