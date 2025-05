Messina, visita istituzionale dei rappresentanti dei territori rurali siciliani

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina, impegnata nel rilancio del territorio, ha accolto a Palazzo dei Leoni i rappresentanti del progetto “Discovering Rural Sicily”, presenti in Sicilia in concomitanza dell’incontro internazionale, organizzato a Taormina. La delegazione, guidata da Francesco Romeo, con la presenza dei partner internazionali Grupo de Desarrollo Local Costa da Morte (Spagna), Grupo de Desarrollo Rural Terras de Pontevedra Norte (Spagna), Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria – ADRITEM (Portogallo) e GAL Majjistral (Malta), è stata ricevuta nel Salone degli Specchi dal Direttore generale, Giuseppe Campagna.

Nel corso della visita istituzionale, è stata evidenziata l’importanza delle caratteristiche presenti nel comprensorio messinese che, con le sue eccellenze culturali, produttive e paesaggistiche, rappresenta un’interessante opportunità per lo sviluppo del turismo rurale in chiave sostenibile. In precedenza, le delegazioni hanno effettuato una visita guidata con degustazione all’Enoteca Provinciale, luogo dedicato alla promozione delle eccellenze vitivinicole locali, e alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”.

Le parole di Campagna

“La Città Metropolitana di Messina è interessata alla creazione di una rete turistica sostenibile e di alta qualità – ha dichiarato il Direttore generale Campagna – e che sia volta a valorizzare le aree rurali meno conosciute del nostro territorio metropolitano per offrire ai visitatori un’esperienza non convenzionale, lontana dai flussi turistici di massa. Questa visione si allinea perfettamente con le direttive strategiche dell’amministrazione Basile, intenzionata a promuovere uno sviluppo armonico e duraturo dell’intero contesto provinciale”.

Il progetto Discovering Rural Sicily, cofinanziato dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura, coinvolge sette GAL siciliani e circa 50 Comuni e mira a costruire una rete turistica integrata che promuova una Sicilia autentica, lontana dai circuiti tradizionali, fondata su itinerari lenti, esperienziali e comunitari.