Messina, al via raccolta fondi per salvare la vita a Benedetta

Siamo stati contattati dai familiari della 32enne messinese Benedetta Montalto affetta dalla Fibrosi Cistica dalla nascita. La giovane ha vissuto tantissimo tempo in ospedale. Tra alti e bassi è riuscita ad andare avanti ma adesso i suoi polmoni sono peggiorati. L’unica soluzione per la sua sopravvivenza è il trapianto. Per vari motivi non potrà farlo in Italia e i medici del reparto Fibrosi Cistica del Policlinico di Messina hanno messo in contatto la giovane con l’ospedale Nord Laennec (Francia).

Il 26 maggio sarà ricoverata nella struttura francese per un eventuale trapianto. Il costo dell’intervento è di 20.000 euro ed è stata attivata una raccolta fondi sulla nota piattaforma gofoundme. Il trapianto potrebbe aiutare Benedetta a tornare a una vita normale e a respirare senza difficoltà. Chiunque volesse effettuare una donazione può farlo al link: https://www.gofundme.com/f/4ft5d-un-passo-verso-la-guarigione