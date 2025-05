Messina: utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio, accordo integrativo per la Social City

StrettoWeb

La sinergia costruita nel tempo tra l’Azienda Speciale Messina Social City e le rappresentanze sindacali si è concretizzata in un importante passo avanti per il benessere e la valorizzazione del personale: è stato formalizzato l’accordo integrativo in materia di utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte degli operatori. L’intesa nasce dall’ascolto reciproco e dalla volontà comune di garantire ai lavoratori strumenti utili a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio, nel pieno rispetto delle condizioni di lavoro. L’accordo disciplina le modalità attraverso cui gli operatori potranno utilizzare il proprio veicolo per raggiungere i domicili dei beneficiari, prevedendo una procedura di autorizzazione annuale da parte dell’Azienda e un sistema di rimborso forfettario calcolato in base ai chilometri effettivamente percorsi per motivi di servizio.

Il rimborso riconoscerà concretamente l’impegno e la disponibilità degli operatori, che potranno beneficiare di un incremento economico mensile variabile tra i 40 e i 120 euro, determinato sulla base di una griglia di riferimento che tiene conto delle distanze effettivamente percorse per l’esecuzione del servizio domiciliare. Messina Social City ribadisce, con questa azione, la volontà di proseguire con determinazione lungo il cammino del miglioramento continuo delle condizioni lavorative, nella consapevolezza che il benessere degli operatori si traduce in una maggiore qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Un ringraziamento va alle organizzazioni sindacali per il clima di collaborazione e per il contributo prezioso nella costruzione di un modello di welfare locale sempre più attento ai diritti, ai bisogni e alla dignità del lavoro.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione Comunale, che ha accompagnato e sostenuto il processo con convinzione. Questo accordo testimonia quanto sia fondamentale lavorare insieme, in un’alleanza tra istituzioni, lavoratori e rappresentanze sociali, per costruire una città più giusta, coesa e orientata al benessere comune.

