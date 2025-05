Messina, l’Università ha ospitato gli eventi della settima edizione di “UniMe Sustainibility Day”

StrettoWeb

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’Università di Messina ha ospitato gli eventi della settima edizione di “UniMe Sustainibility Day”, manifestazione che l’UniMe, aderente alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), organizza a cadenza annuale per stimolare e promuovere riflessioni sul cambiamento culturale necessario per intraprendere la transizione ecologica e puntare allo sviluppo sostenibile. Quest’anno, l’evento si è svolto in concomitanza con Messina 2030 (a cura del Comune di Messina) e nel contesto dell’iniziativa SostenibilMEnte, nata dalla collaborazione tra Università e Comune di Messina, che vivrà il suo atto finale il 19 maggio.

Il seminario inaugurale è stato aperto dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, a cui hanno fatto seguito le parole della Delegata alla Sostenibilità di Ateneo, prof.ssa Salomone. Ha moderato la prof.ssa Cinzia Ingratoci, Delegata alla Promozione e sviluppo dell’Offerta formativa sul Territorio. Sono intervenute – da remoto – la dott.ssa Claudia Girotti, Responsabile Indagine Condizione occupazionale di AlmaLaurea e la dott.ssa Rosalba Chirieleison, Consulente AlmaLaurea srl.

Successivamente, ci sono state le testimonianze di quattro giovani laureati che hanno intrapreso percorsi professionali legati agli ambiti della sostenibilità: Davide Savasta – Business Integration Strategist, Amtivo Group; Giuseppe Zaffino – Ceo e founder Ambiente Lab; Chiara CaraccioloInnovation & Sustainability Project Manager, Consorzio ELIS; Roberta Curcio, Responsabile Ufficio Ambiente, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina.

“Sono sempre molto felice – ha detto il Rettore– di accogliere i potenziali studenti del nostro Ateneo nel corso di un grande evento. L’Università non è importante solo per acquisire conoscenze tecniche, ma anche per riflettere su temi che possono migliorare il futuro. Da tempo, ormai, UniMe dimostra di credere fortemente nello sviluppo sostenibile e, nell’ottica di una proiezione territoriale, collabora con le Scuole e non solo per divulgare le buone pratiche connesse al tema. Voi giovani siete coloro che potranno esportare le buone pratiche che vi aiutiamo ad acquisire. Sarete i portavoce ed i protagonisti di un cambiamento che potrà rendere il mondo un posto migliore. Ringrazio la prof.ssa Salomone e tutto il team che la affianca per l’impegno profuso nell’organizzazione della manifestazione”.

“L’UniMe Sustainability Day – ha commentato la prof.ssa Salomone – coinvolge i Dipartimenti, gli studenti, i ricercatori, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, le Scuole e, spero in maniera ampia, la cittadinanza in un viaggio attraverso alcune delle attività di didattica e di ricerca inerenti alla sostenibilità che vengono svolte nel nostro Ateneo. Siamo giunti alla settima edizione, articolata già a partire dall’inizio della settimana grazie ad una sinergia con il Comune nell’ambito dell’evento SostenibilMEnte. Speriamo che il programma proposto contribuisca a rendere i partecipanti sensibili alle tematiche della sostenibilità. Ringrazio tutto il gruppo di lavoro che si è speso per organizzare ogni attività”.

Durante il seminario è stata ricordata con commozione la figura della prof.ssa Angela Mezzasalma, venuta a mancare nei giorni scorsi, in passato Delegata al Placement d’Ateneo che si è dedicata con passione e amore alle attività di orientamento dei giovani. Nel corso di “UniMe Sustainibility Day”, attorno alle cinque aree tematiche principali (Risorse e Ambiente, Mobilità, Energia, Inclusione e Salute), hanno ruotato oltre 50 interventi di esperti, focus informativi e momenti di confronto aperti a studenti universitari, Scuole, Istituzioni e professionisti.

Il programma di “UniMe Sustainibility Day”, che nel corso dell’intera mattinata si è sviluppato in maniera itinerante nelle aule dei Dipartimenti del Plesso Centrale, è stato arricchito anche dalle attività divulgative tenutesi nell’Atrio del Rettorato alla presenza di diverse centinaia di studenti (alcuni dei quali provenienti dagli Istituti Superiori locali) che hanno interagito con i ricercatori UniMe impegnati in materia di sostenibilità.