Messina: uffici separati di stato civile, le precisazioni dell’assessore Minutoli

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Federico Basile ritiene opportuno intervenire per fornire una corretta informazione ai cittadini in merito alle procedure relative all’istituzione degli uffici separati di stato civile. “È bene precisare che l’Amministrazione Basile – afferma l’assessore Massimiliano Minutoli – è la prima a Messina ad aver avviato un iter amministrativo strutturato volto alla costituzione degli uffici separati di stato civile, al fine di rispondere concretamente alle esigenze dei nubendi e degli operatori del settore. Difatti, nel corso del 2024, sono stati pubblicati due avvisi pubblici, redatti nel pieno rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e della normativa vigente (Codice Civile, Regolamento dello Stato Civile, circolari prefettizie, pareri del Consiglio di Stato). Tali avvisi hanno previsto requisiti rigorosi e conformi alla normativa nazionale. In particolare, il primo avviso, pubblicato nel gennaio 2024, ha riguardato la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per la concessione di spazi idonei e accessibili da destinare agli uffici separati di stato civile. Il secondo avviso, pubblicato nel maggio 2024, ha previsto la selezione di strutture da riconoscere come sedi equiparate a casa comunale per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, con modalità e requisiti precisi per garantire la piena conformità normativa e la sicurezza delle cerimonie”.

“Un ufficio separato di stato civile non può essere individuato in via occasionale”

“Si ricorda che un ufficio separato di stato civile non può essere individuato in via occasionale, essendo ciò espressamente vietato. La normativa richiede infatti che la sede individuata consenta lo svolgimento del rito in forma pubblica, come previsto dal Codice Civile, e che sia formalmente istituita con apposita delibera da trasmettere alla Prefettura, cui spetta la vigilanza sugli uffici dello stato civile. La sede, nei giorni e negli orari concordati, deve entrare nella disponibilità giuridica del Comune e diventa, a tutti gli effetti, luogo di lavoro per gli ufficiali dello stato civile. Al di fuori dei giorni stabiliti, la struttura potrà tornare alla fruizione originaria. Nessuna struttura viene dunque sottratta definitivamente all’utilizzo pubblico. Nessun operatore economico è stato escluso in via definitiva: chi non fosse stato selezionato potrà ripresentare istanza nei successivi avvisi pubblici. La selezione viene effettuata con la dovuta discrezionalità, valutando strutture di particolare pregio artistico, storico, culturale o ambientale, ma soprattutto idonee sotto il profilo organizzativo, funzionale e giuridico, a tutela della collettività e dei dipendenti comunali“, rimarca Minutoli.

“L’Amministrazione, oltre alla selezione di sedi private, sta valutando l’istituzione di ulteriori uffici separati in immobili di proprietà comunale. Non si intende costituire un elenco infinito di sedi, ma piuttosto un numero qualificato e funzionale di luoghi pienamente conformi alla normativa. È utile ricordare che grandi città italiane presentano numeri contenuti: Firenze conta 5 sedi, Roma 3 sedi oltre ai municipi, Palermo 6 sedi utilizzabili solo in casi eccezionali, Catania 5 sedi non affidate a privati. A breve sarà pubblicato un nuovo avviso pubblico, nell’ottica del continuo miglioramento e della massima trasparenza amministrativa. Ogni sistema è sempre perfettibile, ma ciò non può giustificare strumentalizzazioni politiche su un tema che attiene all’efficienza e alla legalità dell’azione amministrativa”, conclude Minutoli.