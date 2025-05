Tesseramento Italia Viva a Messina, Musolino: “oggi assemblea provinciale e Referendum”

StrettoWeb

“E’ partita la campagna di tesseramento di Italia Viva per l’anno 2025! Vi aspettiamo oggi sabato 24 Maggio alle ore 10:30 all’Hotel Messenion di Messina dove si terrà l’Assemblea Provinciale di Italia Viva Messina”. Lo annuncia il senatore di Italia Viva Dafne Musolino. “Oltre al tesseramento – aggiunge la Musolino – parleremo del referendum dell’8 e 9 giugno, ma sarà anche l’occasione per confrontarci sui temi dei politica nazionale, regionale e locale per portare il cambiamento che oggi più che mai si rende necessario ed urgente”.

“Un riformista è uno che sa che sbattendo la testa contro un muro, è la testa che si rompe e non il muro e che vuole cambiare il mondo col buon senso“.