Drammatico incidente sulla strada statale 113 tra tra Sant’Agata Militello e Torrenova, in provincia di Messina, dove è morto un 38enne. L’uomo viaggiava da solo a bordo della propria auto, quando, Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato. Sul posto sono immediatamente arrivati le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco ed i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 38enne.