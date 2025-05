Messina, successo per il Festival della Sostenibilità

StrettoWeb

Villa Dante si è confermata il cuore pulsante della vita comunitaria messinese, vibrante di attività e partecipazione cittadina. A un anno dalla sua riqualificazione e riapertura al pubblico, la storica Villa ha ospitato con straordinario successo due importanti eventi consecutivi: la terza edizione del Festival della Sostenibilità a Messina, tenutasi lunedì 19 maggio, e la Giornata dell’Educazione Stradale, che ha animato l’Arena martedì 20 maggio. Entrambe le iniziative hanno rappresentato una testimonianza concreta della vitalità di uno spazio restituito alla collettività e divenuto centro civico all’aperto.

Il Festival della Sostenibilità, promosso nell’ambito del programma “Messina 2030” e parte integrante del calendario nazionale dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), ha chiuso la sua terza edizione con entusiasmo e un’ampia partecipazione. Organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ATM, AMAM, Messinaservizi Bene Comune, Messina Social City, la Rete per lo Sviluppo Sostenibile e l’Università degli Studi di Messina, l’evento ha ribadito il proprio ruolo strategico per la città. Villa Dante si è trasformata in un vivace laboratorio di idee, attività ed emozioni, capace di unire istituzioni, associazioni, studenti e famiglie. La giornata è stata scandita da talk, workshop, laboratori esperienziali, performance artistiche e attività sportive, coinvolgendo cittadini di ogni età sui temi cruciali della sostenibilità.

Particolarmente toccante è stata l’inaugurazione di due targhe commemorative presso l’Arena: una in memoria di Roberto Branca, figura storica dello sport cittadino, e una dedicata ad Alessandro Riccina, giovane tragicamente scomparso nel 2005, a cui è stata intitolata la piscina. Un gesto simbolico che ha unito memoria e responsabilità collettiva, sottolineando come il ricordo e l’impegno civico debbano guidare le riflessioni sul futuro, accanto ai momenti di dialogo e confronto intergenerazionale sui temi dell’Agenda 2030.

Giornata dell’Educazione Stradale

Il giorno successivo, martedì 20 maggio, Villa Dante ha ospitato la Giornata dell’Educazione Stradale, promossa dal Consiglio della Terza Municipalità “Mata e Grifone”, in sinergia con l’Amministrazione comunale, ATM, Messina Social City, la Polizia Stradale e la Polizia Municipale. L’iniziativa ha coinvolto le istituzioni scolastiche del territorio della Terza Circoscrizione e le scuole guida cittadine, offrendo ai partecipanti un’esperienza educativa e ludico-istruttiva, con percorsi guidati, birilli e segnaletica stradale curati dalle autoscuole. Obiettivo dell’evento è stato promuovere nei più giovani la consapevolezza dei pericoli della circolazione stradale, la conoscenza dei segnali, l’uso corretto della bicicletta e il comportamento responsabile dei pedoni.

Il successo di queste due manifestazioni, seppur diverse per tematiche, ma accomunate dalla forte partecipazione popolare, ha riaffermato la vocazione di Villa Dante come luogo di incontro, crescita e condivisione per tutta la comunità. A un anno dalla sua riapertura, il parco si è confermato non solo uno spazio verde restituito alla città, ma anche un vero e proprio motore di aggregazione e sviluppo sociale e culturale, a dimostrazione di come la valorizzazione degli spazi pubblici possa arricchire concretamente la vita cittadina.