Messina, gli studenti della San Francesco di Paola premiati per il cortometraggio “Re-Make”

Il sindaco Federico Basile ha incontrato oggi pomeriggio, lunedì 19 maggio, a Palazzo Zanca, a Messina, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola”, accompagnati dalla dirigente scolastica Renata Greco. All’incontro hanno preso parte anche l’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, e una delegazione della Cineteca dello Stretto. La visita della scolaresca è seguita alla selezione del cortometraggio “Re-Make” al Giffoni Film Festival e al prestigioso riconoscimento ottenuto nei giorni scorsi al Baloss International Film Festival di Milano, dove l’opera si è aggiudicata il primo premio nella sezione Kids.

Ispirato ad alcune scene “cult” della storia del cinema, “Re-Make” è il prodotto finale di un percorso teorico-pratico sulla Storia del cinema, svolto attraverso un’esplorazione delle tecniche, dei linguaggi e dei protagonisti della settima arte, con particolare attenzione agli strumenti del pre-cinema. Il cortometraggio è stato realizzato nell’ambito del progetto “Avventure in Cineteca”, promosso dal Cineforum Orione di Messina in collaborazione con la Cineteca dello Stretto e finanziato dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Il progetto ha coinvolto diverse classi dell’Istituto “San Francesco di Paola” in laboratori pratici dedicati alla costruzione di strumenti ottici e alla riproduzione delle immagini in pellicola, oltre che in visioni guidate in sala di sequenze tratte da capolavori della storia del cinema e nella riproduzione di un set cinematografico. È attualmente in fase di elaborazione la seconda edizione del progetto, che prevede la realizzazione di quattro nuovi cortometraggi. Le opere saranno presentate alla città nel corso del mese di giugno.